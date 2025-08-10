Kayseri'de Kocası Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, eşi Onur K. tarafından tabancayla öldürülen Neşe K.'nın cenazesi toprağa verildi.

Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde, Onur K. ile 2 çocuğunun annesi Neşe K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Onur K, tabancayla eşine ateş ederken, aynı silahla intihar etti.

Olayın ardından komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Neşe K.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur K. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Onur K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Neşe K.'nın cenazesi, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alındı ve Asri Mezarlık'a getirildi. İkindi vakti, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına kadının ailesi ve yakınları katıldı. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından cenaze, İldem Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, Onur K’nın cenazesinin otopsi için aynı hastanenin morgunda olduğu öğrenildi.

