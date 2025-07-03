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Kayseri'de Köpeğine Otomobil Çektiren Kişiye Cezai İşlem

Kayseri'de otomobilini köpeğine iple bağlayarak çektiren E.Ç.'ye 10.386 lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:45
Kayseri'de Köpeğine Otomobil Çektiren Kişiye Cezai İşlem

Kayseri'de Hayvanlara Şiddete Geçit Yok

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, otonomi ve hayvan hakları ihlali iddiaları doğrultusunda dikkat çeken bir olay yaşandı. E.Ç. isimli bir kişi, otomobilini kendisine ait köpeğe iple bağlayarak çekmeye zorladı. Bu anların kaydedildiği video, sosyal medya platformlarında yayımlandı ve büyük tepki topladı.

Cezai İşlem Gündeme Geldi

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) hemen harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda E.Ç. yakalandı. E.Ç.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 10.386 lira para cezası kesildi.

Köpek Barınağa Teslim Edildi

Olayın ardından, E.Ç.'nin köpeği Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edilerek hayvan barınağına götürüldü. Bu tür davranışların önüne geçmek amacıyla yetkililerin daha dikkatli olacağı vurgulandı.

Hayvan haklarına saygı göstermenin önemine dikkat çeken yetkililer, bu konuda toplumsal farkındalığın artması gerektiğini belirtiyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, otomobili iple bağladığı köpeğine çektiren kişiye 10 bin 386 lira...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, otomobili iple bağladığı köpeğine çektiren kişiye 10 bin 386 lira para cezası verildi. Köpek, hayvan barınağına teslim edilmek üzere Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

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