Kayseri'de Korku dolu anlar yaşandı: Eğitim uçuşu yapan askeri uçak acil iniş yaptı

C-160 uçağı eğitim uçuşu sırasında teknik bir sorun yaşadı ve acil iniş gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, olay hakkında açıklama yaptı.





MSB, Kayseri'deki 12'inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim amaçlı havalanan C-160 uçağının teknik bir sorun yüzünden acil iniş yaptığını duyurdu. Uçağın hafif hasarlı olduğunu belirten MSB, pilotların ve mürettebatın sağlıklarının yerinde olduğunu bildirdi.



