Kayseri'de Korku dolu anlar yaşandı: Eğitim uçuşu yapan askeri uçak acil iniş yaptı

C-160 uçağı acil iniş gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili son bilgileri paylaştı.

Kayseri'de Korku dolu anlar yaşandı: Eğitim uçuşu yapan askeri uçak acil iniş yaptı
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C-160 uçağı eğitim uçuşu sırasında teknik bir sorun yaşadı ve acil iniş gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, olay hakkında açıklama yaptı.

askeri uçak

MSB, Kayseri'deki 12'inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim amaçlı havalanan C-160 uçağının teknik bir sorun yüzünden acil iniş yaptığını duyurdu. Uçağın hafif hasarlı olduğunu belirten MSB, pilotların ve mürettebatın sağlıklarının yerinde olduğunu bildirdi.

askeri uçak

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