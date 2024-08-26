Kayseri'de Korkunç Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, Araç İkiye Ayrıldı

Kayseri'de Feci Kaza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ikiye ayrıldı.

Kaza Detayları

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi'nde gerçekleşti. E.T. yönetimindeki 38 KC 330 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 06 MUT 20 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 MUT 20 plakalı araç ikiye bölündü.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, sürücüler E.T. ve B.K. ile birlikte ismi henüz öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik Kamerasında Kaza Anı

Bu arada, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıt görüntülerinde, iki otomobilin çarpışmasının ardından 06 MUT 20 plakalı otomobilin ikiye ayrılması net bir şekilde görülüyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.