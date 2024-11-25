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Kayseri'de Mahsur Kalan 80 Yaşındaki Çoban Başarıyla Kurtarıldı

Kayseri'de yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban, AFAD ve diğer ekipler tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:33
Kayseri'de Mahsur Kalan 80 Yaşındaki Çoban Başarıyla Kurtarıldı

Kayseri'deki Yayladan Kurtarma Operasyonu

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, 80 yaşındaki çoban Sadettin Demirkol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren Demirkol, ekiplerin 24 saat süren zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti

Bölgeye sevk edilen AFAD, ANDA, UMKE, jandarma ile Türkuaz ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Çabalar sonucunda çoban Demirkol ve 65 küçükbaş hayvanı bulundu.

Demirkol’un Sağlık Durumu İyi

Demirkol’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayvanların traktör yardımıyla ilçeye götürüldüğü bildirildi. Demirkol, hayvanlarının baş kısımları hariç büyük bölümünün kar altında kaldığını ve bu şekilde soğuktan korunduğunu ifade etti.

Çobanın Hayatta Kalma Mücadelesi

Demirkol, kendisinin de koyunlarının arasında donmamak için sürekli hareket ettiğini ve yanında yiyecek içeceğin olmadığını belirtti. Ayrıca, kurtların bölgeden geldiğini söyleyen Demirkol, "Koyunların arasında gezdim yoksa ölürdüm. Aslan gibiyim." dedi.

Teşekkürlerini İletti

Demirkol, kendisinin ve koyunlarının sağ olarak bulunmasında büyük payı olan Vali Gökmen Çiçek ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Başka Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait iş makinelerinin de görev aldığı kurtarma çalışmalarında toplamda 35 kişilik ekip yer aldı. Ayrıca, kentte yolda mahsur kalan vatandaşlara da yiyecek ve içecek ikramında bulunuluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından...

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından...

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

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