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Kayseri'de Mantar Üretim Tesisinde Yangın Çıktı, Mücadele Devam Ediyor

Kayseri'nin Düver Mahallesi'nde bir mantar üretim tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 00:36
Kayseri'de Mantar Üretim Tesisinde Yangın Çıktı, Mücadele Devam Ediyor

Kayseri'de, Düver Mahallesi'nde bulunan mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Olayın meydana gelmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kayseri ve Nevşehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, durumla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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