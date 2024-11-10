Kayseri'de Mantar Üretim Tesisinde Yangın Çıktı, Mücadele Devam Ediyor

Kayseri'de, Düver Mahallesi'nde bulunan mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Olayın meydana gelmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kayseri ve Nevşehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, durumla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.