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Kayseri'de Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

Kayseri Müftülüğü tarafından Hunat Camisi'nde düzenlenen Mevlit Kandili programında Kur'an okundu ve dualar edildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:56
Kayseri'de Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

Kayseri'de Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

Kayseri ilinde Mevlit Kandili etkinlikleri kapsamında özel bir program gerçekleştirildi. Kayseri Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde organize edilen etkinlik, dini bir atmosferde başladı.

Programda Kur'an-ı Kerim Okundu

İlk olarak Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan program, camideki cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Vaaz ve İkramlar

Etkinlikte Kayseri Müftüsü Durmuş Ayvaz, katılımcılara bir vaaz vererek Mevlit Kandili'nin anlam ve öneminden bahsetti. Ayrıca, cemaatin kaynaşması için bazı vatandaşlar tarafından lokum ikramları yapıldı.

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