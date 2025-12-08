DOLAR
Kayseri’de Önüne Köpek Çıkan Araç Yan Yattı: 2 Yaralı

Kayseri Melikgazi'de önüne köpek çıkan hafif ticari araç yan devrildi; sürücü T.M. ve yolcu F.M. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 06:49
Kaza Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücü T.M. idaresindeki 34 UY 119 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan köpek nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra T.M. ve araçta yolcu olarak bulunan F.M.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada toplam 2 kişi yaralandı.

Kaza Sonrası ve İnceleme

Yan yatan araç çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

