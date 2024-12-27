Kayseri'de Parkta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Kayseri'de Arkadaşlar Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Barbaros Mahallesi'ndeki bir parkta, çay içen arkadaşlar arasında bıçaklı bir kavga meydana geldi. Bu olayda 46 yaşındaki Y.D ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tartışma Büyüdü

Kavganın nedeni henüz belirlenemedi. İddialara göre, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan tartışma, bir anda yön değiştirdi ve B.C, Y.D'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Hızla Müdahale Edildi

Olayın bildirilmesinin ardından, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaralı Y.D, hemen Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Yakalandı

Kısa süre içerisinde olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.