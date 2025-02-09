Kayseri'de Polis Ekibinin Müdahalesiyle Yangın Büyümeden Söndürüldü

Kayseri'de, devriye gezen bir polis ekibinin dikkati sayesinde bir apartmanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi'nde yer alan 2 katlı apartmanın bodrum katından duman yükseldiği polis ekibi tarafından fark edildi.

Hızla harekete geçen polis, itfaiye ekipleri için durumu bildirdi. Dumanı gören apartman sakinleri, tahliye edilirken itfaiye ekipleri olay mahalline intikal etti.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, apartmanı daha fazla zarardan kurtardı. Erken müdahale, facianın önüne geçerken, tüm sakinlerin güvende olduğu öğrenildi.