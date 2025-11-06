Kayseri'de Rampa İnen Tır Makasladı: Onlarca Kilo Patates Yola Saçıldı

Kayseri Melikgazi’de rampa inerken makaslayan 06 NAV 16 plakalı tır, üzerindeki onlarca kilo patatesi yola saçtı; yaralanan yok, trafik kontrollü sağlandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 21:22
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Kayseri-Malatya yolu üzerinde seyir halinde olan 06 NAV 16 plakalı patates yüklü tır, Tavlusun Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı’nda rampadan inerken makasladı.

Tırın makaslaması sonucu araç yol ortasında kalırken, üzerinde yüklü bulunan onlarca kilo patates yola saçıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı ve trafiğin kontrollü şekilde akması sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

