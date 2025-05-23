Kayseri'de Sahipli Köpeğin Saldırdığı 6 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de, sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan bir çocuk, hastaneye kaldırıldı. Olay, Melikgazi ilçesinde, Yeniköy Mahallesi Uzundere Sokak üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, M.L. (6) isimli çocuk, bir evin önünden geçerken bahçedeki sahipli köpeğin saldırısına maruz kaldı. O an çevrede bulunan vatandaşlar, hemen çocuğu kurtarmak için yardımına koştu.

Yaralı çocuk, ihbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı. Bu tür olayların önlenmesi ve halkın bilgilendirilmesi adına, yetkililer köpek sahiplerine dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.