DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.177.816,7 0,53%

Kayseri'de Sahipli Köpeğin Saldırdığı 6 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:51
Kayseri'de Sahipli Köpeğin Saldırdığı 6 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de, sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan bir çocuk, hastaneye kaldırıldı. Olay, Melikgazi ilçesinde, Yeniköy Mahallesi Uzundere Sokak üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, M.L. (6) isimli çocuk, bir evin önünden geçerken bahçedeki sahipli köpeğin saldırısına maruz kaldı. O an çevrede bulunan vatandaşlar, hemen çocuğu kurtarmak için yardımına koştu.

Yaralı çocuk, ihbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı. Bu tür olayların önlenmesi ve halkın bilgilendirilmesi adına, yetkililer köpek sahiplerine dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili...

Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili...

Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Çocuk
2
Çanakkale'de Nefes Borusuna Yemek Kaçan Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik Mitinginde Yolsuzluk İddialarını Eleştirdi
4
TBMM'de Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi
5
Bakan Tekin: Eğitim Barışın ve İnsan Haklarının Temelidir
6
Iğdır'da Dağcılar 19 Mayıs Bayramı'nı Küçük Ağrı Dağı'nda Kutladı
7
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Batı'ya Barış Mesajı: 'Görmezden Gelindi'

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya