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Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Pusula Sokak'ta meydana geldi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 22:55
Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, çok sayıda kişinin güvenliğini tehlikeye attı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Pusula Sokak'ta iki şahıs arasında çıkan bir tartışma, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın merkezinde bulunan M.K., tartışma sırasında İ.D. ve yanındaki A.E.'ye tabanca ile ateş açarak yaraladı. Kavga sırasında yaşanan gerginlik, mahalle bekçisinin olaya müdahalesi ile daha da kritik bir hal aldı. Mahalle bekçisi, M.K.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından ihbar üzerine hızla olay yerine gelen çok sayıda polis ve sağlık ekibi, yaralılara hemen müdahale etti. Yaralılardan İ.D. ve A.E. Kayseri Şehir Hastanesine, M.K. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis...

Kayseri Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis...

Kayseri Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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