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Kayseri'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Yakalandı

Kayseri'de silahlı saldırı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:11
Kayseri'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Yakalandı

Kayseri'de Silahlı Saldırı Şüphelileri Yakalandı

Kayseri'de, silahlı saldırı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde husumetli olduğu bildirilen bir kişiye silahla ateş açan S.İ. (28) için harekete geçti.

İlgili adrese düzenlenen operasyonda; S.İ.'nin yanı sıra, saldırıya yardımcı olduğu iddia edilen U.K. (39) ve M.D. (28) yakalandı. Yapılan aramalarda, 2'si toprağa gömülmüş 3 ruhsatsız tabanca ile 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.İ., nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.İ.'nin 29, M.D.'nin 17 ve U.K.'nin 22 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

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