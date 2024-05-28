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Kayseri'de soba fabrikasında çıkan yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir soba fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Yayın Tarihi: 28.05.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 23:50
Kayseri'de soba fabrikasında çıkan yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Kayseri'de soba fabrikasında yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ambar Mahallesi'nde bulunan bir soba imalatı iş yerinde bugün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ise soğutma çalışmalarına başlandı. Şans eseri yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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