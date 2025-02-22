Kayseri'de Şok Uygulama: 9 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de Şok Uygulama İle 9 Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen büyük çaplı bir uygulama neticesinde aranan 9 şüpheli yakalandı. Uygulama, kentin 44 noktasında, 55 ekip ve toplamda 185 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulama Detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın da iştirak ettiği bu operasyonda, 4 bin 978 kişinin ve 1436 aracın sorgusu yapıldı. Ayrıca 94 park kontrol edilerek güvenlik önlemleri artırıldı.

Yapılan aramalarda, 102,45 gram uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu durum doğrultusunda 8 kişiye uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Hacizli Araçlar ve Devam Eden İşlemler

Şok uygulamasında, ayrıca 4 hacizli araca el konuldu ve çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı. İlgili şüphelilerin emniyetteki işlemleri şu anda devam ediyor.