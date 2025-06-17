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Kayseri'de Sondaj Kuyusuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sondaj kuyusuna düşen işçi Y.E.D. hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 19:35
Kayseri'de Sondaj Kuyusuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trajik Olay: Sondaj Kuyusuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, sondaj kuyusuna düşen bir işçi yaşamını yitirdi. Olay, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bahçesindeki inşaat alanında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, işçi Y.E.D., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı içi su ve balçıkla dolu bir sondaj kuyusuna düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan yaralı olarak çıkarılan Y.E.D., hızlı bir şekilde ambulansa alınarak ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın sebebini araştırmaya devam ediyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sondaj kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sondaj kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sondaj kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sondaj kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti.

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