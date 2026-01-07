Kayseri'de 'Tesisat Sizden Kombi Bizden' 4 Bin Haneyi Doğalgaza Taşıdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin projesi Melikgazi, Kocasinan ve Talas'ta 4 bin haneyi doğalgaza taşıdı; 4. etap başvuruları sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:21
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık iş birliğiyle yürütülen proje, kentin hava kalitesine ve yaşam konforuna katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 'daha temiz bir Kayseri için' sloganıyla hayata geçirdiği 'Tesisat Sizden Kombi Bizden' projesinden faydalanan ve daha önce kömürle ısınan 4 bin hane, kış mevsiminin soğuk günlerinde artık doğal gazla ısınıyor. Proje, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde yürütülüyor.

Projeye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklaşa imza attı. Toplamda 4 etap şeklinde planlanan çalışmanın ilk üç etabı tamamlandı; dördüncü etabın başvuruları ise devam ediyor. Şu ana kadar 4 bin eve kombi montajı gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, tesisatlarını hazırlayıp projeye başvurduktan sonra evlerinde yapılan teknik incelemenin ardından kombilerine kavuştu. Proje, kentin hava kalitesine olumlu katkı sağlarken, kombi montajı yapılan evlerde yaşam kalitesini de artırdı.

Hasan Hüseyin Şahin projeden duyduğu memnuniyeti şöyle anlattı: "Belediyemizin kombi kampanyası vardı, daha evvel soba ile ısınıyorduk, kampanyadan yararlandık ve geldiler kombimizi taktılar. Elhamdülillah çok güzel oldu. Hizmetin kötüsü olmaz. Biz belediyemizi seviyoruz. Çoluk çocuk hep duacıyız, hepinizden Allah razı olsun. Memduh Başkanımıza teşekkür ederiz, memnunuz"

Hanife Şahin ise "Sobadan kurtulduk, mutfakta ocağımız yanıyor. Her şey elimizin altında çok şükür. Belediyemize teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Evlerde soba yanıyordu, isli oluyordu. Tekrardan boyamak lazım, boyatıyoruz. Kurtulduk çok şükür" diye konuştu.

Sevilay Şahin sıcak suya kavuşmanın sevincini, "Sıcak suyum olacak mı derdim, çok şükür sıcak suyum da oldu. Belediyemize çok teşekkür ederiz, kombimiz için Allah razı olsun" sözleriyle paylaştı. Diğer yararlanıcılar da hizmet için belediyeye teşekkür etti; Yıldız Öztürk sobadan kombiye geçiş yaptığını belirtti.

Necla Karayel memnuniyetini şu sözlerle aktardı: "Daha önce soba kullanıyordu oğlum. ‘Anne, hiç terleyerek yatmadım, bu sene ilk defa terledim’ dedi. Bir defa başvurdum hemen onaylandı. Ben tesisatımı yaptırdım, onlar gelip hemen taktılar. Allah razı olsun, çok memnunum". Karayel, 4. etabın uygulandığı mahallelerde soba kullanan vatandaşları projeye başvurmaya davet etti.

Zafer Ertürk da projeye katıldıklarını belirterek, "Belediyemizin ‘Tesisat Sizden Kombi Bizden’ kampanyasına katıldık, tesisatımızı döşettik, belediyemiz de bize kombiyi hediye etti. Engelli bir vatandaş olarak ben de bu konfora kavuştum. Belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında doğal gaza geçen yüzlerce hane projenin sunduğu konforla kış aylarını daha rahat geçirirken, projenin 2026 yılında uygulanacak 4. ve son etabı için başvurular sürüyor.

