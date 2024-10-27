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Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Bünyan ilçesinde otomobilin çarptığı iki yayadan biri yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 22:42
Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Kaza: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı iki yaya arasında trajik bir sonuç yaşandı. Olay, Kayseri Malatya kara yolunun Köprübaşı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Y.E.A. isimli sürücünün kullandığı 06 BFV 466 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A. ve M.G.'ye çarptı. Çarpmanın ardından kaza yerine hızla sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Hayatını Kaybeden ve Yaralı

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, S.A.'nın kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaya M.G. ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bu kaza, trafikte dikkatli olunması gerektiğinin bir kez daha altını çizmektedir.

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