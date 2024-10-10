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Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmenin Cenazesi Defnedildi

Kayseri'de kazada hayatını kaybeden öğretmen Hasan Kale son yolculuğuna uğurlandı, çok sayıda kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:59
Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmenin Cenazesi Defnedildi

Kayseri'de Trafik Kazası Sonrası Cenaze Töreni

Kayseri'de yaşanan üzücü bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen Hasan Kale, son yolculuğuna uğurlandı. Öğretmen Kale, Hacılar ilçesine getirildikten sonra Hacılar Camii Kebir'de düzenlenen cenaze namazıyla anıldı.

Cenaze Törenine Katılım

Öğle vakti gerçekleştirilen cenaze namazına, merhum öğretmenin yakınları, mesai arkadaşları ve Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan gibi birçok kamu yetkilisi katıldı. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de törene katılarak support sağladı.

Acı Kaza Detayları

Kaza, Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda meydana geldi. Kentteki siralamalar, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla oluştu. Kazada öğretmen Hasan Kale olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü öğretmen 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Hepimize Başsağlığı Diliyoruz

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