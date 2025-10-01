Kayseri'de 'Yan Bakma' Kavgası: Bıçaklı Saldırıda 1 Ölü, 6 Sanığın Yargılanması Sürüyor

Kayseri'de 'yan bakma' kavgası davasında yeni duruşma

Kayseri'de "yan bakma" iddiası ile çıkan ve bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6 sanığın yargılanması 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.

Duruşmada yaşananlar

Duruşmada tutuklu sanık Ahmet Eren Ü., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 5 sanık duruşmaya katılmadı. Mahkeme, duruşmada 7 tanığın dinlenmesine devam etti.

Tanık beyanları sırasında maktul Hakan Kayacan'ın babası Burhanettin Kayacan gözyaşlarına hakim olamadı. Burhanettin Kayacan, olay sırasında "6 kişinin 2 kişinin üstüne yüklendiğini", "'Yan baktın' diyerek çocuğumu bıçakladıktan sonra tekme tokat darbetmeye devam etmişler. Vücudunu gördüm, her yanı mosmordu. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum." şeklinde ifade verdi.

Maktulün annesi ve diğer yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık savunması ve mahkeme kararı

Sanık Ahmet Eren Ü., savunmasında yaklaşık bir yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "Her şey bir anda gelişti. Öldürme kastım yoktu. Olay nedeniyle üzgünüm, pişmanım. Ölen ve yaralanan kişilerin ailelerinden beni affetmelerini istiyorum. Psikolojim bozuldu, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Eren Ü.'nün tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında bazı maktul yakınları, sanığa güldüğü iddiasıyla tepki gösterdi.

Olayın ayrıntıları

İddialara göre, 13 Ekim 2024 tarihinde Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir iş yerinde yemek yiyen Hakan Kayacan (20) ve Kadim Doğan (22)'a çıkışta, "ne bakıyorsunuz" diyen bir grup tarafından sataşma yaşandı. Çıkan bıçaklı kavgada Kayacan ve Doğan yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Kayacan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Ahmet Eren Ü. tutuklanmıştı.