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Kayseri'de Yangında Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki yangında 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:32
Kayseri'de Yangında Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Kayseri'de Evde Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen yangında, ikisi çocuk olmak üzere toplam 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evde gerçekleşti.

Yangının, henüz belirlenemeyen bir sebeple üst katta çıktığı öğrenildi. Alevlerin, evdeki eşyaları tutuşmasıyla birlikte hızla yayıldığı bildirildi.

Alevler ve yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan 6 kişiden ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak içeride kalan 6 kişiyi kurtarmayı başardı.

Dumandan etkilenen 6 kişi, hastaneye kaldırılmadan önce ambulanslarda tedavi edildi. Olay, mahallede büyük bir korkuya yol açtı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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