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Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltında

Kayseri'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, 17 bin 400 lira ile birçok cep telefonu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:46
Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltında

Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kayseri'de gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet eden bir soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında A.T, N.A, H.K.Ç, M.A.E, M.S, H.A, Y.D, A.Ç ve E.M yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve 17 bin 400 lira ele geçirildi. Ayrıca, MASAK, Bankalar Birliği ve diğer ilgili kurumların raporlarına göre, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri nedeniyle gerçekleştirdiği işlem hacminin 51 milyon 570 bin 536 lira olduğu kaydedildi.

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