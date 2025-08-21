DOLAR
Kayseri'de Yolcu Otobüsü Refüjdeki Ağaçlara Çarptı: 1 Ölü, 13 Yaralı

Kayseri'de Ali Osman Ulusoy firmasına ait otobüsün Develi Kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 02:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 03:01
Kaza Ayrıntıları

Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında, Hüseyin Y. idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarptı.

Otobüs, yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyredip çok sayıda ağaca çarptıktan sonra güçlükle durabildi.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yolculardan Tülay Sökmen (41)'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazada 13 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün, Hatay'dan Giresun'a gitmek üzere yola çıktığı ve araçta toplam 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

