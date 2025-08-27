DOLAR
Kayseri Develi'de Uyuşturucu Operasyonunda 21 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri Develi'de jandarma operasyonunda 21 tarihi eser ele geçirildi; uyuşturucu ve ekipmanlarla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 01:07
Kayseri Develi'de Uyuşturucu Operasyonunda 21 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kayseri Develi'de uyuşturucu operasyonunda 21 tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'ndan düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve eser bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi.

Operasyon, Ş.H'ye ait Gazi Mahallesi'ndeki ikamete gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada; 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 dedektör, 1 kürek ve 21 tarihi eser niteliği taşıyan obje bulundu.

1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliği taşıyan 21...

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreste yapılan aramada, 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 dedektör, 1 kürek ve 21 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

