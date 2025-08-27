Kayseri Develi'de uyuşturucu operasyonunda 21 tarihi eser ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı'ndan düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve eser bulundu
Kayseri'nin Develi ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi.
Operasyon, Ş.H'ye ait Gazi Mahallesi'ndeki ikamete gerçekleştirildi. Adreste yapılan aramada; 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 dedektör, 1 kürek ve 21 tarihi eser niteliği taşıyan obje bulundu.
1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
