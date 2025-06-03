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Kayseri Emniyet Müdürü Aydın'dan Şehit Ailesine Anlamlı Ziyaret

Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit başpolis Muzaffer Tufaner'in yaralı oğlu Ahmet'i evinde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 19:08
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın'dan Şehit Ailesine Anlamlı Ziyaret

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in trafik kazasında yaralanan oğlu Ahmet Tufaner'i evinde ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aydın ve beraberindekiler, 2016 yılında Şırnak'ta terör saldırısı sonucu şehit olan başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in bisiklet sürerken motosikletin çarpması sonucu yaralanan ve bir süre tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan oğlu Ahmet Tufaner'i evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Aydın, Ahmet'in doğum gününü kutlayarak ona Fenerbahçe forması hediye etti. Ayrıca, aileyle bir süre sohbet eden Aydın, bu özel anı hatıra fotoğrafı çekinerek ölümsüzleştirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in trafik kazasında...

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in trafik kazasında yaralanan oğlunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında doğum gününü de kutlayan ve Ahmet'e Fenerbahçe forması hediye eden Aydın, aileyle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in trafik kazasında...

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit başpolis memuru Muzaffer Tufaner'in trafik kazasında yaralanan oğlunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında doğum gününü de kutlayan ve Ahmet'e Fenerbahçe forması hediye eden Aydın, aileyle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekindi.

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