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Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi

Resul Erkek, Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 yıldır 60 papağana bir aile gibi bakıyor.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 11:33
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde tropikal kuşlar bölümünde 12 yıldır hizmet veren Resul Erkek, 8 farklı türden 60 papağanın bakımını ve beslenmesini üstleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 türde 1600'e yakın hayvana ev sahipliği yapıyor. Tropikal kuşlar bölümünde, Afrika, Amerika ve Avustralya'ya özgü, göz alıcı renklere sahip 60 papağan dikkat çekiyor.

Resul Erkek, papağanların her türlü ihtiyaçlarına özen gösteriyor. İşini severek yaptığını belirten Erkek, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Bir aile gibiyiz" ifadelerini kullanarak, papağanlarla olan derin bağına vurgu yaptı.

Erkek, kendisini en çok tanıyan papağan olan Geveze'nin buraya gelmesinin üzerinden 10 yıl geçtiğini ve ona özel bir ilgi duyduğunu aktardı. "Ben buraya girdiğimde papağanlar hareketleniyor. Onlarla iç içe yaşıyoruz, kendi ailemden daha çok zaman geçiriyorum," dedi.

Geveze’nin kendisine eşlik ettiğini ve başka kimselerin omzuna konmadığını belirten Erkek, "Bunlar artık bizim bir çocuğumuz oldu. Onların tedavisi için her türlü çabayı gösteriyoruz." diyerek, papağanların sağlıklarına verdikleri önemi ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin tropikal kuşlar bölümünde 12 yıldır çalışan...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin tropikal kuşlar bölümünde 12 yıldır çalışan Resul Erkek, 8 türden 60 papağanın beslenme ve bakımlarını yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 8 türden 60 papağan bulunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin tropikal kuşlar bölümünde 12 yıldır çalışan...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin tropikal kuşlar bölümünde 12 yıldır çalışan Resul Erkek, 8 türden 60 papağanın beslenme ve bakımlarını yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 8 türden 60 papağan bulunuyor.

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