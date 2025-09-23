Kayseri merkezli 3 ilde AFAD öncülüğünde 6,4 büyüklüğünde deprem tatbikatı

Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de AFAD koordinasyonunda düzenlenen 6,4 büyüklüğündeki tatbikatta 4.268 personel ve çok sayıda araçla kapsamlı müdahale gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:16
Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir'i de kapsayan deprem tatbikatı, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD öncülüğünde gerçekleştirildi. Tatbikat, valilik ve AFAD koordinasyonunda senaryo gereği başlatıldı.

Tatbikat senaryosu ve yürütülen çalışmalar

Senaryo doğrultusunda 6,4 büyüklüğünde depremde birçok binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkazda kaldığı ihbarı alındı. Kent merkezinde yıkılan binaların enkazlarında kalan vatandaşlara yönelik arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Ekipler, dedektör köpeklerin desteğiyle belirlenen noktalardan enkazdan çıkardıkları yaralıları ambulanslara ulaştırdı. Bazı yaralılar ise bölgeye iniş yapan jandarma helikopterleriyle hastanelere sevk edildi.

Çalışmalar sırasında yakınlarını kurtarmak için alana girmeye çalışanlar ekiplerce uzaklaştırıldı. Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güvenli bölgelere çadırlar kuruldu ve yiyecek ile içecek dağıtımına başlandı.

Ayrıca ekipler, Erciyes'te teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtardı; Yamula Barajı'nda alabora olan tekne ile devrilen arı kovanı yüklü kamyona müdahale etti.

Katılım ve lojistik

Tatbikata 16 destek ilden ekipler katıldı ve Kayseri'nin 16 ilçesinde AFAD yönetim merkezlerine intikal sağlandı. Kayseri genelinde 4 bin 268 personel görev aldı. Kullanılan kaynaklar arasında 827 araç, 6 dron, 5 mobil baz istasyonu, 1'er mobil koordinasyon tırı, İHA ve helikopterler yer aldı. Tatbikat kapsamında 213 olay üzerinden faaliyet icra edildi.

Yetkililerin katılımı ve açıklamalar

Tatbikatı Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve protokol üyeleri AFAD Koordinasyon Merkezi'nden takip edip bilgi aldı.

Vali Gökmen Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada tüm birimler ve kurumlarla birlikte 6,4'lük deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti. Senaryo gereği depremin saat 08.20'de meydana geldiğini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

Tatbikatımızda gerçeğe yakın bir şekilde, afet olmuş gibi, arkadaşlarımız hiçbir ihmalde bulunmadan olayı yaşayarak eksiklerimizi görelim istedik. Kayseri olarak olası depreme veya afetlere hazır olmak istiyoruz. Bu tatbikatta hatalarımız, eksiklerimiz olacak. Eksiklerimizi, hatalarımızı şeffaf bir şekilde göreceğiz. Nerede eksik kaldığımızı hissedeceğiz, müdahale edeceğiz.

Çiçek daha sonra sahadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Öte yandan, Yozgat ve Nevşehir'de senaryo gereği depremde hasar gören binalarda vatandaşları kurtarma çalışmaları yapıldı.

