Kayseri OSB'de İş Yerinden Fabrikaya Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri OSB 12. Cadde'de hırdavat iş yerinde başlayan yangın, yanındaki mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı; itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:47
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde başlayan yangın, yanındaki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayın Seyri

Yangın, Kayseri OSB 12. Cadde'de meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın ilk olarak hırdavatçıda başlayıp yan taraftaki mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı. Müdahale eden ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

Son Durum

Bölgedeki polis önlemleri devam ederken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor.

