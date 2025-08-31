Kayseri OSB'de İş Yerinden Fabrikaya Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde başlayan yangın, yanındaki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Olayın Seyri
Yangın, Kayseri OSB 12. Cadde'de meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın ilk olarak hırdavatçıda başlayıp yan taraftaki mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı. Müdahale eden ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.
Son Durum
Bölgedeki polis önlemleri devam ederken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor.