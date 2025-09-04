Kayseri OSB'de keçe fabrikası yangını kontrol altına alındı

Olayın Detayları

GÜNCELLEME: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında, yaklaşık 15 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevlere OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Müdahale çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek verdi.

Fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda uzun süre devam eden yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

