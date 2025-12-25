Kayseri Ticaret Borsası'nda 2025'in Son Meclis Toplantısı: Bütçe ve Yatırım Kararları

Kayseri Ticaret Borsası'nda 2025'in Son Meclis Toplantısı

Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB), 2025 yılının son meclis toplantısı üyelerin yoğun katılımıyla hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı ve kararlar

Toplantıda gündemde yer alan maddeler ayrıntılı şekilde ele alınarak karara bağlandı. Toplantı sonrasında yapılan değerlendirmede 2026 yılı bütçesinin onaylandığı bildirildi.

Başkan Recep Bağlamış'ın değerlendirmesi

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, toplantıda yaptığı açıklamada: "Bugün 2025 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdik. 2025 yılında hem şehrimize hem de üyelerimize sunduğumuz hizmetleri meclisimizde kapsamlı şekilde değerlendirdik. Aynı zamanda 2026 yılı bütçemizi onayladık" ifadelerini kullandı.

Bağlamış, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarla ilgili olarak da şunları söyledi: "Önümüzdeki yıl yapacağımız yatırımlar noktasında meclisimizle görüş alışverişinde bulunduk. Allah nasip ederse yeni yılda borsa hizmet binamızı yenilemek üzere planlama yaptık. Ulusal anlamda hizmet verecek hububat analiz laboratuvarlarımızı yenilemeyi hedefliyoruz. Ayrıca şehrimize 50 bin ton kapasiteyle başlayacak lisanslı depoları kazandırmak ve ihtiyaç durumunda bu kapasiteyi artırmak için gayret edeceğiz".

Projelerin Kayseri’ye, borsa üyelerine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çeken Bağlamış, "Planladığımız tüm projelerin şimdiden şehrimize, üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası’nın Kayseri’nin tarım ve ticaret potansiyelini daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

