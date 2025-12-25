Tekirdağ'da Balıkçılara Denetim ve Hibe Bilgilendirmesi

Tekirdağ'da balıkçılara yönelik saha denetimi ve bilgilendirme

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıkçılara yönelik sahada kapsamlı bir bilgilendirme ve denetim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada hem devlet tarafından sağlanan destekler anlatıldı hem de su ürünleri mevzuatı kapsamında kontroller yapıldı.

Ziyaretler ve hibe bilgilendirmesi

Tekirdağ genelinde yürütülen ziyaretlerde balıkçılara, devlet tarafından sağlanan hibe destekleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Ekipler, sürdürülebilir üretim ve desteklerden faydalanma yollarını balıkçılarla paylaştı.

Denetim kapsamı

Kontroller, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildi. Denetimlerde; teknelere ait ruhsatlar, avcılık izin belgeleri, tekne ve motorların teknik özellikleri, kullanılan av araç-gereçlerinin mevzuata uygunluğu ile avlanan su ürünlerinin tür, boy ve miktar kriterleri tek tek kontrol edildi.

Amaç ve öncelikler

Yapılan denetimlerde özellikle yasaklı dönem ve alanlarda avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması hedeflendi. Yetkililer, denetimlerin hem balıkçıların emeğini korumak hem de denizlerdeki canlı varlığının devamlılığını sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Katılım

Denetim ve bilgilendirme faaliyetine Tarım İl Müdürü Mehmet Aksoy da katıldı.

