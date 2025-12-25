DOLAR
Patnos’ta İmplant Tedavisi Başladı

Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi implant tedavisi uygulamaya başladı; bölge halkı diş eksikliklerini modern ve erişilebilir yöntemle tedavi ettirebilecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:53
Patnos’ta İmplant Tedavisi Başladı

Patnos’ta İmplant Tedavisi Başladı

Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ağrı’nın Patnos ilçesinde bölge halkına kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Merkez, yeni dönemde implant tedavisi uygulamaya başladı.

Patnos ADS’den Diş Tedavisinde Yenilik

Merkezde görevli uzman diş hekimleri, implant tedavisini başarıyla uygulamaya başladıklarını belirterek, bu hizmetin Patnos ve çevre ilçelerdeki hastalar için büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti.

İmplant tedavisi, kaybedilen dişlerin yerine yerleştirilen yapay diş kökleri ile hastaların daha sağlıklı ve estetik bir gülüşe kavuşmasını sağlıyor. Bu yeni uygulama, Patnos’taki diş sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırırken, hastaların tedavi için uzak şehirlerdeki kliniklere gitme ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Başarıyla başlayan implant tedavisi, bölgedeki sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlıyor.

