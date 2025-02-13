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Kayserili Girişimciden Yüksek Isıya Dayanıklı Yanmaz Ahşap Ürünü

Kayserili girişimci Muhammet Aydın, doğal minerallerden elde ettiği yanmaz ahşap ile yangın güvenliğine katkıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:19
Kayserili Girişimciden Yüksek Isıya Dayanıklı Yanmaz Ahşap Ürünü

Doğal Minerallerden Yanmaz Ahşap Üretimi

Kayserili girişimci Muhammet Aydın, doğal minerallerden neme ve 1000 derecenin üzerindeki sıcaklığa dayanıklı yanmaz ahşap üretti. Almanya'dan 2011 yılında memleketi Kayseri'ye dönen Aydın, folyo üretimi yapan bir işletme kurarak, ürünlerini ilk başta yurt içine, ardından yurt dışına satmaya başladı.

2020 yılında İtalya'daki bir yat firmasının yanmaz kaplama malzeme talebi üzerine AR-GE çalışmalarına yönelen Aydın, kimyasal kullanmadan, kadmiyum, zirkonyum, alüminyum oksit ve silisyumdan oluşan bir yanmaz ahşap malzeme geliştirdi.

Yangın Güvenliğine Yüksek Katkı

Aydın, bu süreçte Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) başvurarak, ürününün yangına dayanım testlerini geçmesini sağladı ve 13501-1+A1 belgesini aldı. Aydın, bu ürün sayesinde duman zehirlenmelerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirtti.

“Yapıştırıcı olmayan, duman atmayan, 1000 derecenin üzerindeki sıcaklığa dayanıklı bir malzeme elde ettik” diyen Aydın, ürettikleri tahtaların %100 doğal mineral içeriğine sahip olduğunu vurguladı.

İtalya'daki Uygulamalar ve Gelecek Planları

Aydın, 2022 yılında gerçekleştirdikleri üretimin ardından testleri geçerek patent aldıklarını belirtti. TSE testlerinde neme, ısıya ve suya dayanıklı olduğu tespit edilen ürünün, yerli üretim olduğunu da ifade etti. Bu ürün, şu an İtalya'da bir yat firmasının ürünlerinde kullanılmakta.

Aydının hedefleri arasında, ürünün savunma sanayisi ve kamu alanlarında kullanımını sağlamak olduğunu dile getirdi. Ürettikleri yanmaz ahşap ile birlikte, kıymetli evrakların saklandığı dolaplarda da rakiplerine göre önemli avantajlar sağladıkları belirtiliyor.

lmanya'dan 2011'de memleketi Kayseri'ye dönen Muhammet Aydın, kurduğu işletmede doğal...

lmanya'dan 2011'de memleketi Kayseri'ye dönen Muhammet Aydın, kurduğu işletmede doğal minerallerden neme ve 1000 derecenin üzerindeki sıcaklığa dayanıklı ahşap üretti. Kayserili girişimcinin kadmiyum, zirkonyum, alüminyum oksit ve silisyum minerallerinin karışımını presleme yöntemiyle elde ettiği yüksek ısı ve neme dayanıklı, duman çıkarmayan ahşap, TSE'nin testlerini başarıyla geçti.

lmanya'dan 2011'de memleketi Kayseri'ye dönen Muhammet Aydın, kurduğu işletmede doğal...

lmanya'dan 2011'de memleketi Kayseri'ye dönen Muhammet Aydın, kurduğu işletmede doğal minerallerden neme ve 1000 derecenin üzerindeki sıcaklığa dayanıklı ahşap üretti. Kayserili girişimcinin kadmiyum, zirkonyum, alüminyum oksit ve silisyum minerallerinin karışımını presleme yöntemiyle elde ettiği yüksek ısı ve neme dayanıklı, duman çıkarmayan ahşap, TSE'nin testlerini başarıyla geçti.

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