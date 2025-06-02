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Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Kayseri'de toplu taşıma için 2 Haziran'dan itibaren 'Gittiğin Kadar Öde' uygulaması devreye giriyor. Ücret iadesi fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 10:27
Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması

Artan nüfus ve trafik yoğunluğu ile mücadele eden Kayseri, toplu ulaşımda önemli bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Gittiğin Kadar Öde" uygulamasının 2 Haziran Pazartesi günü itibarıyla raylı sistemde devreye gireceğini duyurdu.

Yeni Uygulama ile Daha Adil Ücretlendirme

Bu yeni uygulama sayesinde, tam kart kullanıcıları seyahat ettikleri mesafeye göre ücret ödeyecek. Kısa mesafeli yolculuklarda ise %15'e varan ücret iadesi alma imkanı sağlanıyor. Böylelikle Kayserililer, toplu taşımayı daha bütçe dostu bir şekilde kullanma fırsatı bulacak.

Uygulamanın Teknik Alt Yapısı Hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş. aracılığıyla toplu ulaşım ihtiyaçlarına modern çözümler sunmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç uygulamanın aktif hale gelmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Gelişen ve büyüyen Kayseri'mizde, toplu taşıma hizmetlerimizin kalitesini daha da artırmaya yönelik gayretlerimiz devam ediyor. O nedenle 'Gittiğin Kadar Öde' uygulamamızı hayata geçiriyoruz."

Anlık İade İmkanı

Raylı sistemdeki 75 istasyonun altyapı çalışmaları tamamlandı. Artık yolcular, seyahatlerinin ardından istasyon çıkışlarındaki iade cihazlarına ulaşım kartlarını okutarak mesafeye göre belirlenen iade tutarını anlık olarak kartlarına aktarabilecekler.

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