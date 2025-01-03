Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Düşürülen Azerbaycan Uçağı İçin Açıklama Yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Aktau kenti yakınlarında düşürülen Azerbaycan Havayolları (AZAL) uçağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tokayev, Yolcu uçağının kara kutusunun Brezilya'ya gönderilmesi kararına dair yaptığı değerlendirmede, "Soruşturmanın objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamak için tek doğru kararın bu olduğuna eminim." dedi.

Tokayev, Ana Tili gazetesine verdiği röportajda, uçak kazasının neden olduğu trajedinin uluslararası boyutuna da dikkat çekerek, "Ülkemizde Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 6'sı Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 38 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ağır yaralandı." hatırlatmasında bulundu.

Uçağın düştüğü bölgede görevli kurtarma ekipleri, polis ve doktorların hızlı ve koordineli çalıştıklarını vurgulayan Tokayev, "Böyle durumlarda her saniye çok önemli. Kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın gösterdiği dayanışma, birlikte kan bağışlama etkinliği ile gün yüzüne çıktı." dedi.

Tokayev, söz konusu kazanın araştırılması için bir komisyon kurulduğunu ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatları dahil olmak üzere 17 uluslararası uzmanın, soruşturmaya katıldığını belirtti. Hükümetin, uçağın kara kutularını çözülmesi amacıyla Brezilya'ya göndermeye karar verdiğini aktaran Tokayev, "Soruşturmanın objektifliğini ve tarafsızlığını sağlayacak bu kararın gerekliliğine inanıyorum." diye konuştu.

25 Aralık'ta Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren AZAL'a ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta toplam 67 kişi bulunuyordu: 5 mürettebat ve 62 yolcu. Kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtarıldı. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını da doğrulamıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın "Ana Tili" gazetesine "Amaç ekonomiyi ve egemenliği güçlendirmek" temasıyla röportaj verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın "Ana Tili" gazetesine "Amaç ekonomiyi ve egemenliği güçlendirmek" temasıyla röportaj verdi.