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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, TDT Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Tokayev, TDT Zirvesi'nde Türk Devletleri'nin birliğinin güçlendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:33
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, TDT Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Mesajları

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Tokayev, bu zirvenin TDT birliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirtti.

TDT'nin 15. Yıl Dönümü

Tokayev, zirvenin Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 15. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. "Zirve, Türk Devletleri Teşkilatının kuruluşunun 15. yıl dönümünde yapılıyor. Hepimize kutlu olsun." dedi.

Ortak Türk Alfabesi Projesi

Tokayev, zirvede Ortak Türk Alfabesi projesinin onaylandığını kaydederek, bu gelişmeyi tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Ayrıca, Kazakistan'ın TDT Dönem Başkanlığı görevini Kırgızistan'a devrettiğini duyurdu.

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği

Kazılar arasında ticaretin arttığını ifade eden Tokayev, Türk Yatırım Fonu'nun başarısıyla Türk Dünyası'nın entegrasyonunu derinleştirmek için önemli adımlar atıldığını belirtti. "Son 10 yılda TDT üyesi ülkeler arasında ekonomik ilişkiler güçlendi. Ticaret hacmimiz 45 milyar doları aştı." dedi.

Stratejik Taşımacılık Koridorları

Tokayev, Orta Koridorun potansiyelinin tam olarak kullanılması gerektiğini belirterek, bu konuda üye ülkelerin ortak anlaşmalara varması gerektiğine inandığını ifade etti. Ayrıca, Türk Merkez Bankaları Konseyi’nin kurulması yönünde atılacak adımları desteklediğini ekledi.

İnsan Kaynaklarının Gelişimi

Tokayev, insan kaynaklarının Türk medeniyetlerinin canlandırılmasındaki rolüne dikkat çekerek, yetenekli gençlerin potansiyelini keşfetmek için çalışmaların yapılmasını gerektiğini vurguladı. Geçen yıl, Türk Dünyası'ndaki üniversitelerin şubelerinin açılması yönünde önerilerde bulunulduğunu hatırlatarak Kazakistan'da Türkiye’nin Gazi Üniversitesinin şubesinin açıldığını duyurdu.

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