Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, TÜRKPA Meclis Başkanlarını Ağırladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, TÜRKPA Üyelerini Kabul Etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Astana’da dikkate değer bir buluşma gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da dahil olmak üzere, TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanları bir araya geldi.

Toplantıda Kimler Yer Aldı?

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da gerçekleştirilen toplantıya, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclisi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler katıldı. Ayrıca, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er toplantıda hazır bulundu.

Türk Dayanışmasının Güçlenmesi

Toplantıda konuşan Tokayev, TÜRKPA’nın siyasi yapıdaki önemine vurgu yaparak, “Kazakistan, bu örgütü tam olarak destekliyor.” dedi. Tokayev, TÜRKPA'nın ortak çabaları sayesinde Türk dayanışmasının güçlendiğini belirterek, “Kazakistan, Türk halkları arasındaki kapsamlı işbirliğinin daha da geliştirilmesini önemsiyor.” ifadesini kullandı.

Parlamenter Diplomasinin Rolü

Tokayev, TÜRKPA’nın 14. Genel Kurul Toplantısı’nın “Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü” temasıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin uluslararası işbirliğini derinleştiren eşsiz bir yapı olduğunu ifade etti.

Ekonomik ve Kültürel İşbirliği

TOKAYEV, Kazakistan’ın Türk Devletleri Teşkilatının kurucu ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu yapıların ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve insani kalkınmada özel bir etkiye sahip olduğunu dile getirdi. "Son bir yılda, 100’e yakın etkinliğe ev sahipliği yaptık." diyen Tokayev, ortak Türk alfabesinin kabul edilmesinin tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Siyasi Reformlar ve Ekonomik Veriler

Son olarak, Kazakistan’daki siyasi, sosyal ve ekonomik reformlar hakkında bilgi veren Tokayev, “Ülkemizin 2024 yılı gayrisafi yurt içi hasılası 290 milyar dolara ulaştı, kişi başına düşen milli gelir ise 14 bin dolar oldu.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Astana’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da aralarında olduğu TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya geldi. Tokayev, görüşmede ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Görüşmede, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de hazır bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Astana’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da aralarında olduğu TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla bir araya geldi. Tokayev, görüşmede ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Görüşmede, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de hazır bulundu.