Kazakistan Cumhuriyet Günü Bakü'de Coşku ile Kutlandı

Kazakistan Cumhuriyet Günü Resepsiyonu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Kazakistan'ın ulusal bayramı olan 25 Ekim Cumhuriyet Günü dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenlendi.

Önemli Katılımcılar

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov ve birçok devlet yetkilisi, milletvekili ve diplomatik temsilci katıldı. Ayrıca, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da etkinlikte yerini aldı.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Resepsiyonda, Azerbaycan ve Kazakistan milli marşları okundu. Büyükelçi Alim Bayel, konuşmasında iki ülkenin ilişkilerinin güçlü hukuki temeller üzerine inşa edildiğini ifade etti. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır." ifadesini hatırlatarak 2023 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'nın 15. kuruluş yıl dönümünü vurguladı.

Tarihi ve Kültürel Ortaklık

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov da, Azerbaycan ve Kazakistan halkları arasındaki tarihi ve kültürel ortaklıkların iki ülkenin ilişkilerinin temelini oluşturduğunu belirtti. Stratejik ortaklık ve müttefiklik ilkelerinin önemi de vurgulandı.

Geleneksel İkramlar ve Eğlence

Etkinlikte Kazakistan'dan gelen müzisyenler dinletiler sunarken, konuklara Kazak mutfağının lezzetleri ikram edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Kazakistan'ın ulusal bayram statüsünde olan 25 Ekim Cumhuriyet Günü dolayısıyla resepsiyon verildi. Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel etkinlikte konuşma yaptı.