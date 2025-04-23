Kazakistan'da 23 Nisan Bayramı Yetim Çocuklarla Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kutlama etkinliği düzenledi. Bu özel etkinlikte, Kazakistan’daki yetim çocuklar da davet edildi.

Etkinlikte Eğlence Dolu Anlar

Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Türkiye Büyükelçiliği’nde gerçekleşen kutlamaya, Büyükelçi Mustafa Kapucu, Büyükelçilik çalışanları ve aileleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca, Astana’daki yetimhanelerden gelen çocuklar da etkinlikte yer aldı.

Etkinlik, kırmızı ve beyaz balonlarla süslenen salonda, çocukların animatörlerle eğlendiği neşeli bir atmosferde gerçekleşti. Çocuklara, Türkiye’nin eşsiz mutfağından çeşitli lezzetler sunuldu.

Büyükelçi Kapucu'dan Açıklama

Büyükelçi Kapucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunu simgeleyen 23 Nisan’ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandığını belirtti. Kazakistan’da bu önemli bayramı Türk ve Kazak vatandaşlarla birlikte kutlamanın kendilerine büyük bir gurur verdiğini ifade etti.

Kapucu, “Ana amacımız, Türkiye’nin demokrasi literatürüne giren 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün önemini vurgulamak ve çocuklarla bu bayramı kutlamaktır.” dedi.

Ayrıca, etkinliğin üçüncü yıldır düzenlendiğini, her yıl Astana’daki yetimhanelerden çocukları davet ettiklerini dile getiren Kapucu, “Bu özel anlarda onların Türk kardeşlerinin çocuklarıyla bir arada eğlenmelerini sağlamak ve Türkiye’nin sevgi dolu yüzünü onlara göstermek istiyoruz.” şeklinde konuştu. Etkinlik sonunda, Kapucu çocuklara kendi elleriyle hediyelerini verdi.

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğine Kazakistan’daki yetim çocuklar da davet edildi. Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik çalışanları ve aileleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca kutlama etkinliğine Astana’daki yetimhanelerden çocuklar da davet edildi. Kırmızı ve beyaz balonlarla süslenen salonda çocuklar, animatörlerin eşliğinde doyasıya eğlendi. Aynı zamanda çocuklara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğine Kazakistan’daki yetim çocuklar da davet edildi. Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik çalışanları ve aileleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca kutlama etkinliğine Astana’daki yetimhanelerden çocuklar da davet edildi. Kırmızı ve beyaz balonlarla süslenen salonda çocuklar, animatörlerin eşliğinde doyasıya eğlendi. Aynı zamanda çocuklara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.