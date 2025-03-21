Kazakistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

Kazakistan'da 5 gün süren tatil ile Nevruz Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlanıyor. Başkan Tokayev, bayramın kültürel önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:18
Kazakistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

Kazakistan'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

Kazakistan'da baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, geleneksel etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl bayram dolayısıyla 5 gün resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte, kutlamalar başkent Astana'da yoğun ilgi görüyor.

Geleneksel Etkinlikler ve Kutlamalar

Astana'da kurulan ve geleneksel Kazak köylerini anımsatan alanlarda beyaz çadırlar altında konserler, halk oyunları gösterileri ve ata sporları müsabakaları düzenleniyor. Ayrıca, Kazak mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Nevruz köje ikram ediliyor. Özellikle çocuklar, kartallar ve tazı köpekleri ile fotoğraf çekmek için uzun sıralar oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Tokayev’in Katılımı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nevruz Bayramı kutlamaları için Astana'daki Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Tokayev, burada yaptığı konuşmada, halkın bayramını tebrik ettikten sonra, "Atalarımız gece ile gündüzün eşitlendiği, hayatın canlandığı bu bayramı çok eski zamanlardan beri kutluyor" dedi.

Büyük Sembolik Anlamı Var

Bu yılki Nevruz Bayramı'nın mübarek Ramazan ayına denk geldiğini kaydeden Tokayev, bunun büyük bir sembolik önemi olduğunu belirterek, "Geleneklerimiz din ile derinden bağlıdır" ifadelerini kullandı. Tokayev, Nevruz'un Kazakistan'da kendine özgü bir atmosfer sunduğunu ve yabancı misafirlerin bu bayramda ülkeyi ziyaret ederek kültürü daha yakından tanıma fırsatını bulduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Kazakistan'da Nevruz Bayramı'nın coşkusu, yalnızca gelenekleri yaşatmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin manevi mirasını yaygınlaştırmak adına önemli bir platform oluşturuyor.

Kazakistan'da baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor....

Kazakistan'da baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'daki Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlama etkinliğine katıldı.

Kazakistan'da baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor....

Kazakistan'da baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'daki Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlama etkinliğine katıldı.

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