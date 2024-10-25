Kazakistan'da Cumhuriyet Günü Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan'da Cumhuriyet Günü Kutlamaları

Kazakistan, ulusal bayramı "Cumhuriyet Günü"nü coşkuyla kutluyor. Bugün egemen bir "cumhuriyet" olmanın verdiği gururla dolup taşan ülke, tarihi bir anı yeniden anmakta.

Egemenlik Deklarasyonu'nun Önemi

25 Ekim 1990 tarihinde Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti'ne dönüşümünü başlatan "Egemenlik Deklarasyonu" bu günde kabul edilmiştir. Bu tarih, resmi bayram olarak kutlanmaya devam ediyor.

Ülkede Kutlamalar ve Törenler

Kazakistan genelinde yapılan kutlamalarda, caddeler ulusun simgesi olan gök mavisi bayraklarla donatıldı. Başkent Astana'daki Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da geleneksel bayrak çekme töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, milli marş okunduğu anlarda halkı tebrik etti.

Tokayev'in Mesajı: "Bu bayram, Kazakistan'ın egemenliğinin ve çok asırlık devlet geleneğimizin yeniden doğuşunun sembolüdür."

Dünyadan Tebrikler

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'e pek çok dünya liderinden tebrik mesajları iletildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte kardeş ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin önemine değinerek, "Kazakistan'ın Türk Dünyası'ndaki özel rolünü takdir ediyoruz." dedi.

Kapanış Töreni

"Cumhuriyet Günü" kutlamaları, başkent Astana'daki muhteşem havai fişek gösterisiyle son bulacak.

Kazakistan'da egemenliğin sembolü olan ulusal bayram "Cumhuriyet Günü" kutlanıyor. Başkent Astana'daki Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da geleneksel, ülke bayrağını göndere çekme töreni yapıldı.

Kazakistan'da egemenliğin sembolü olan ulusal bayram "Cumhuriyet Günü" kutlanıyor. Başkent Astana'daki Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da geleneksel, ülke bayrağını göndere çekme töreni yapıldı.