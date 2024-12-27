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Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağında Olay Yeri İncelemeleri Devam Ediyor

Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının enkaza ulaşıldı, olay yeri incelemeleri sürüyor ve 9 kişinin kimliği belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:56
Kazakistan'da Düşen Azerbaycan Uçağında Olay Yeri İncelemeleri Devam Ediyor

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında meydana gelen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağı kazasında olay yeri incelemeleri hız kesmeden devam ediyor. Uçağın düşüş yaptığı bölgede delil toplama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

AA'nın aktardığına göre, kazanın yaşandığı alanda güvenlik güçleri tarafından sıkı önlemler alınarak, uçağın ikiye bölünmüş enkazı inceleniyor. Uçağın kuyruk kısmı ile gövdesi arasında 250 metre mesafe bulunuyor; gövde kısmı ise tamamen yanmış durumda.

Bölgedeki çalışmalara, Kazakistan’ın yanı sıra Azerbaycan ve diğer ülkelerden gelen uzmanlar da katılıyor. Kazanın ardından uçağın ikinci kara kutusu bulundu ve her iki kara kutu da delil kapsamında değerlendiriliyor. Ayrıca, uçağın üretildiği Brezilya ile Embraer şirketinden gelen temsilcilerin yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı uzmanlarının da olay yerine ulaşması bekleniyor.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlik Tespiti Devam Ediyor

Aktau'daki hastanede, kazadan kurtulan 6 kişinin tedavisi sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam etmekte. İlk belirlemelere göre kazada yaşamını yitiren 38 kişinin 9’unun kimlikleri tespit edildi.

Öte yandan, Azerbaycan basınına yansıyan bilgilere göre, Rusya ve Kazakistan, kaza ile ilgili araştırmaların Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Uluslararası Havacılık Komitesi tarafından yapılmasını önerdi; ancak Azerbaycan hükümeti, olayın bağımsız uzmanlar ve Embraer uzmanları tarafından incelenmesini talep etti.

Azerbaycan Uçağının Düşüşü

Bakü ile Grozni arasında sefer yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, 25 Aralık'ta Aktau'nın yakınlarına düştü. Uçakta 5 mürettebat ve 62 yolcu bulunuyordu. Kazanın ardından 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise kurtulduğu belirtilmişti.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus 'Pantsir-S' hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını doğruladı.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düştüğü...

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düştüğü bölgede delil toplama çalışmaları yapılıyor.

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düştüğü...

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düştüğü bölgede delil toplama çalışmaları yapılıyor.

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