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Kazakistan'da Geleneksel 'Kımız Festivali' Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan'da 'Kımız Festivali' ile geleneksel içecek kımız kutlandı; yerel ve yabancı konuklar etkinlikte buluştu.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 20:02
Kazakistan'da Geleneksel 'Kımız Festivali' Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan'da Geleneksel 'Kımız Festivali' Coşkuyla Kutlandı

Kazakistan'da, at sütünden üretilen geleneksel içecek kımız için festival düzenlendi. Başkent Astana’ya yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Akmol ilçesinde gerçekleştirilen "Kımız Festivali", yerel halkın yanı sıra pek çok yabancı konuk tarafından da yoğun ilgi gördü. Festival, bölgenin zengin kültürel mirasına olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Renkli Açılış Töreni

Festival, Bozok Açık Hava Müzesi tarafından organize edildi ve açılış töreni renkli gösterilere sahne oldu. Etkinlikte, katılımcılara at sütünün nasıl sağıldığı, mayalandığı, hangi kaplarda saklandığı ve misafirlere nasıl ikram edildiği ile ilgili bilgiler verildi.

Ziyaretçilere, taze sağılmış at sütü olan “saumal” ikram edilirken, geleneksel Kazak mutfağından çeşitli lezzetler de sunuldu.

Belediye Başkanı'ndan Anlamlı Açıklama

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Darın Sabırgali, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu gururu ifade ederek, "Festival, geleneksel içeceğimiz kımızı yaygınlaştırmak ve bu içecek etrafındaki tüm gelenekleri hatırlatmak için mükemmel bir fırsat sunuyor." dedi. Sabırgali, kımızın yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda Kazak halkının kültürel hazinesinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Başkan, bu tür etkinliklerin nesiller arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek, "Bugün büyüklerimiz gençlerimize eski geleneklerimizi aktarıyor," diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

Kazakistan'da, at sütünden üretilen geleneksel içecek kımız için festival düzenlendi. Başkent...

Kazakistan'da, at sütünden üretilen geleneksel içecek kımız için festival düzenlendi. Başkent Astana’ya yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Akmol ilçesinde yapılan "Kımız Festivali"ne yerel halkın yanı sıra çok sayıda yabancı konuk da katıldı. Festival, bölgenin kültürel mirasına olan ilgiyi artırdı. "Bozok" Açık Hava Müzesi tarafından düzenlenen festivalin açılışı, renkli gösterilere sahne oldu. Etkinlikte, at sütünün nasıl sağıldığı, hangi yöntemlerle mayalandığı, ne tür kaplarda saklandığı ve misafirlere nasıl ikram edildiğini anlatan sunumlar yapıldı.

Kazakistan'da, at sütünden üretilen geleneksel içecek kımız için festival düzenlendi. Başkent...

Kazakistan'da, at sütünden üretilen geleneksel içecek kımız için festival düzenlendi. Başkent Astana’ya yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Akmol ilçesinde yapılan "Kımız Festivali"ne yerel halkın yanı sıra çok sayıda yabancı konuk da katıldı. Festival, bölgenin kültürel mirasına olan ilgiyi artırdı. "Bozok" Açık Hava Müzesi tarafından düzenlenen festivalin açılışı, renkli gösterilere sahne oldu. Etkinlikte, at sütünün nasıl sağıldığı, hangi yöntemlerle mayalandığı, ne tür kaplarda saklandığı ve misafirlere nasıl ikram edildiğini anlatan sunumlar yapıldı.

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