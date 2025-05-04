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Kazakistan’da Sürgün Tarihinin İzleri: Unutulmayan Halkların Hikayeleri

Kazakistan'daki sürgün döneminin izleri, halkların torunları tarafından unutulmuyor. Genç nesil, atalarının acı hikayelerini yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 11:34
Kazakistan’da Sürgün Tarihinin İzleri: Unutulmayan Halkların Hikayeleri

Kazakistan’da Sürgün Tarihinin İzleri: Unutulmayan Halkların Hikayeleri

Kazakistan’da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde çeşitli bahanelerle sürgün edilen halkların torunları, atalarının yaşadıklarını hiçbir zaman unutmadı. Özellikle Çeçen-İnguş kökenli bireyler, ailelerinin acı dolu hikayelerini yeniden paylaşıyor.

Hanifa Masiyeva’nın Anıları

SSCB döneminde Kazakistan’a sürgün edilen Hanifa Masiyeva, ailesinin yaşadıklarını anlatarak, "23 Şubat 1944’te 'devlete ihanet' gibi asılsız bir suçlamayla Çeçen ve İnguş halkının tamamı sürgün edildi. Sürgün edilenlerin çoğu çocuklar, kadınlar ve yaşlılardı çünkü erkeklerin neredeyse hepsi savaşta, cephedeydi," dedi.

Masiyeva, babasının sürgün döneminde 16 yaşında olduğunu ve o yaşında birçok acı hikaye dinlediğini belirtti. "Sürgün, insanların yolda ölmesini amaçlıyordu. Halkımız, Kazakistan’ın kuzeyindeki çetin kış şartlarına sürgün edildi. Uçsuz bucaksız bozkırda kaderlerine terkedildiler," diye ekledi.

Tarihsel Yansımalar ve Dayanışma

Masiyeva, sürgün edilen halkların eğitim, çalışma ve özgür yaşam sürme gibi temel haklarının ellerinden alındığını aktarırken, 1957 yılında alınan karar ile bu halkların tarihi vatanlarına dönmesine izin verildiğini hatırlattı. Ancak, çoğu aile Kazakistan’da kalmayı tercih etti.

Koreli Toplumunun Hikayesi

Ayrıca, Astana’da yaşayan Alena Tyan, 1937’deki büyük sürgün sırasında Rusya’nın uzak doğusundan gelen Korelilerin de Kazakistan’a yerleştirildiğini anlattı. Tyan, dedesinin sürgün sırasında yaşadıklarını paylaşarak, "Dedem, yolda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi," ifadelerini kullandı.

Tyan, Koreli topluluğun Kazak halkının misafirperverliği sayesinde hayatta kaldığını vurguladı ve Kazakistan’ı artık ana vatanları olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Çok Etnikli Yapı ve Demografik Veriler

Kazakistan, bugün 124 etnik grubun bir arada yaşadığı çok etnikli bir toplum yapısına sahiptir. Kazakistan Milli İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke nüfusu 20 milyon 300 bin kişiyi aşmış durumda. Nüfusun 14 milyon 456 bin 709'unu Kazaklar, 2 milyon 963 bin 938'ini Ruslar ve diğer milliyetler oluşturuyor.

Kazakistan’ın çeşitliliği, tarih boyunca zor süreçlerden geçen halkların hikayelerini yaşatmaya devam ediyor. Bugün, çok etnikli toplum anlayışı ülke politikalarının temelini oluşturuyor.

Kazakistan’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde çeşitli bahanelerle...

Kazakistan’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde çeşitli bahanelerle yaşadıkları bölgelerden vagonlara doldurularak uçsuz bucaksız bozkırda kaderlerine terk edilen halkların torunları, atalarının yaşadıklarını unutamıyor. Sovyet döneminde Kazakistan'a sürgün edilen Çeçen-İnguşlar, halk oyunlarıyla geleneklerini yaşatıyor.

Kazakistan’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde çeşitli bahanelerle...

Kazakistan’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde çeşitli bahanelerle yaşadıkları bölgelerden vagonlara doldurularak uçsuz bucaksız bozkırda kaderlerine terk edilen halkların torunları, atalarının yaşadıklarını unutamıyor. Sovyet döneminde Kazakistan'a sürgün edilen Çeçen-İnguşlar, halk oyunlarıyla geleneklerini yaşatıyor.

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