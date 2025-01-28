DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,35 0,5%
ALTIN
3.155,66 -0,17%
BITCOIN
3.679.698,25 -1,21%

Kazakistan, Elektrik Kıtlığı Nedeniyle Nükleer Enerji Santralinin İnşasını Hızlandıracak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, artan elektrik kıtlığı nedeniyle nükleer enerji santralinin inşasını hızlandırma talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:19
Kazakistan, Elektrik Kıtlığı Nedeniyle Nükleer Enerji Santralinin İnşasını Hızlandıracak

Kazakistan Nükleer Enerji Yatırımlarını Artırıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasının hızlandırılması için hükümete talimat verdi. Bu karar, artan elektrik kıtlığının etkisiyle alındı. Tokayev, yılsonu hükümet değerlendirme toplantısında, ekonomik büyümenin devam ettiğini ancak çözülmesi gereken önemli sorunların var olduğunu belirtti.

Ekonomik Çeşitlilik ve Yatırım İhtiyacı

Tokayev, ekonominin çeşitlendirilmesi, yabancı yatırım çekilmesi ve turizm gibi sektörlerde gelişim sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Yapay zeka alanında acil atılımlar yapılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, aynı zamanda iklim değişikliği konusunda yeşil enerjinin geliştirilmesinin önemine de değindi.

Nükleer Enerjiye Acil İhtiyaç

Tokayev, yapmış olduğu açıklamada, "Ülkemizin nükleer enerjiye ihtiyacı var. Onsuz Kazakistan'ın ileriye dönük gelişimi söz konusu değil" ifadelerini kullandı. İlk nükleer santralin inşası için hızla çalışmalara başlanacağını belirten Tokayev, gelecekte iki nükleer santral daha planladıklarını da ekledi.

Dezenformasyonla Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Tokayev, dezenformasyon ile mücadeleye dikkat çekerek, kamuoyunu manipüle eden içeriklerin toplum için tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, yasal düzenlemelerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu durum vatandaşların güvenliği ve ülkedeki istikrar açısından ciddi riskler yaratıyor" diye belirtti.

Gelecek Yatırım Projeleri

Başbakan Oljas Bektenov ise, Almatı bölgesinde nükleer enerji santralinin inşası için anlaşmaların yakında imzalanacağını ve ikinci ile üçüncü santrallerin inşası için yer analiz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin yıllık değerlendirme toplantısına...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin yıllık değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Tokayev, aynı zamanda Oljas Bektenov başkanlığındaki kabineye yeni görevler verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin yıllık değerlendirme toplantısına...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin yıllık değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Tokayev, aynı zamanda Oljas Bektenov başkanlığındaki kabineye yeni görevler verdi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçimlerini Yaptı
2
Aksaray'da Yöresel Şiveyle Maç Anlatan Spiker Beğeni Topluyor
3
İzmir'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
ABD'de Bir Günde 1179 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı
5
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyindeki İşgalini Sürdürüyor: 26 Ölü ve 160 Yaralı
6
Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası
7
Rusya, Batı'nın UNESCO Faaliyetlerini Siyasallaştırma Çabalarını Eleştirdi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!