Kazakistan, Elektrik Kıtlığı Nedeniyle Nükleer Enerji Santralinin İnşasını Hızlandıracak

Kazakistan Nükleer Enerji Yatırımlarını Artırıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasının hızlandırılması için hükümete talimat verdi. Bu karar, artan elektrik kıtlığının etkisiyle alındı. Tokayev, yılsonu hükümet değerlendirme toplantısında, ekonomik büyümenin devam ettiğini ancak çözülmesi gereken önemli sorunların var olduğunu belirtti.

Ekonomik Çeşitlilik ve Yatırım İhtiyacı

Tokayev, ekonominin çeşitlendirilmesi, yabancı yatırım çekilmesi ve turizm gibi sektörlerde gelişim sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Yapay zeka alanında acil atılımlar yapılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, aynı zamanda iklim değişikliği konusunda yeşil enerjinin geliştirilmesinin önemine de değindi.

Nükleer Enerjiye Acil İhtiyaç

Tokayev, yapmış olduğu açıklamada, "Ülkemizin nükleer enerjiye ihtiyacı var. Onsuz Kazakistan'ın ileriye dönük gelişimi söz konusu değil" ifadelerini kullandı. İlk nükleer santralin inşası için hızla çalışmalara başlanacağını belirten Tokayev, gelecekte iki nükleer santral daha planladıklarını da ekledi.

Dezenformasyonla Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Tokayev, dezenformasyon ile mücadeleye dikkat çekerek, kamuoyunu manipüle eden içeriklerin toplum için tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, yasal düzenlemelerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu durum vatandaşların güvenliği ve ülkedeki istikrar açısından ciddi riskler yaratıyor" diye belirtti.

Gelecek Yatırım Projeleri

Başbakan Oljas Bektenov ise, Almatı bölgesinde nükleer enerji santralinin inşası için anlaşmaların yakında imzalanacağını ve ikinci ile üçüncü santrallerin inşası için yer analiz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin yıllık değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Tokayev, aynı zamanda Oljas Bektenov başkanlığındaki kabineye yeni görevler verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümetin yıllık değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Tokayev, aynı zamanda Oljas Bektenov başkanlığındaki kabineye yeni görevler verdi.