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Kazakistan, İran'dan Ayrılma İsteği Olan 74 Vatandaşını Başarılı Bir Şekilde Tahliye Etti

Kazakistan, İran'da bulunan 74 vatandaşı Azerbaycan ve Türkmenistan yolu ile tahliye etti.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 15:58
Kazakistan, İran'dan Ayrılma İsteği Olan 74 Vatandaşını Başarılı Bir Şekilde Tahliye Etti

Kazakistan, İran'dan Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Kazakistan, İran'dan ayrılmak isteyen 74 vatandaşını başarılı bir şekilde tahliye etti. Bu süreçte Azerbaycan ve Türkmenistan üzerinden gerçekleştirilen tahliye işlemleri dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamada Bulundu

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran ile İsrail arasındaki artan gerilim nedeniyle bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini ifade etti. Smadiyarov, ülkede hâlâ 132 Kazakistan vatandaşının bulunduğunu ve İsrail'de de 219 vatandaş kayıtlı olduğunu bildirdi.

Tahliye Süreci ve İhtiyaçlar

Smadiyarov, İran'dan ayrılmak isteyen 74 vatandaşın tahliye işlemlerine destek verdiklerini vurgulayarak, 14 Haziran’da 6 vatandaşın Azerbaycan üzerinden, ertesi gün ise 68 vatandaşın Türkmenistan üzerinden tahliye edildiğini açıkladı. Bu süreçte, diplomatların aile üyelerinin de bulunduğunu belirtti.

Büyükelçiliğin Faaliyeti Süreklilik Arz Ediyor

Ayrıca, Kazakistan’ın Tahran'daki Büyükelçiliği faaliyetlerine devam ettiğini de sözlerine ekleyen Smadiyarov, vatandaşlarına büyükelçilikle irtibat kurmaları konusunda çağrıda bulundu.

Hava Sahası Üzerine Yeni Kararlar

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi, ülkedeki havayolu şirketlerine İran, İsrail, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahası üzerinden uçuş yapmamaları gerektiği konusunda yeni bir talimat verdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Astana’da düzenlediği haftalık basın...

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Astana’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran ile İsrail arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Astana’da düzenlediği haftalık basın...

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Astana’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran ile İsrail arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

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