Kazakistan ve Azerbaycan Hazar'da Ortak Tatbikat Düzenledi

Kazakistan ve Azerbaycan Hazar'da Tatbikat Gerçekleştirdi

Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nde yaklaşık 300 askerin katılımıyla "Hazar Esintisi-2025" adlı ortak tatbikat düzenledi. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın kapanış töreninin Aktau kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikat Kapanış Töreni

Kapanış törenine katılan askerlerin yanı sıra iki ülkenin deniz kuvvetleri komutanlıklarından da yetkililer yer aldı. Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve tatbikat başkanı Kanat Niyazbekov, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri ile düzenledikleri bu tatbikatı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Niyazbekov, 2015 yılından bu yana sürdürülebilir bir işbirliği geliştirdiklerini vurgulayarak, "Tatbikat, ülkelerimiz arasındaki muharebe hazırlığını ve kardeşlik bağlarını yeniden teyit etti," dedi.

Tatbikatta Gerçekleşen Faaliyetler

Hazar Denizi'nin Kazakistan kesiminde gerçekleştirilen tatbikatta tarafların füze ve devriye gemileri, savaş botları, hidrografik gemileri ve uçakları kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, sabotaj önleme ile hava savunması alanlarında ortak çalışmalar yapıldı. Tatbikat sırasında, yüzen mayınları imha etme operasyonları da gerçekleştirildi.

Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nde yaklaşık 300 askerin katılımıyla "Hazar Esintisi-2025" adlı ortak tatbikat düzenledi. Aktau kentinde "Hazar Esintisi-2025" ortak tatbikatının sona ermesi dolayısıyla kapanış töreni gerçekleştirildi.

Kazakistan ve Azerbaycan, Hazar Denizi'nde yaklaşık 300 askerin katılımıyla "Hazar Esintisi-2025" adlı ortak tatbikat düzenledi. Aktau kentinde "Hazar Esintisi-2025" ortak tatbikatının sona ermesi dolayısıyla kapanış töreni gerçekleştirildi.