Kazakistan ve Çin Arasında Güçlü İşbirliği: 24 Belge İmzalandı

Kazakistan ve Çin Arasında 24 İşbirliği Belgesi İmzalandı

Kazakistan ile Çin arasında çeşitli alanları kapsayan 24 hükümetler arası belge imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi çerçevesinde Şi Cinping’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da ağırlandı.

Ticaret Hacmi Rekor Kırdı

Görüşme sırasında Tokayev, Çin’i Kazakistan’ın sadece iyi bir komşusu değil, aynı zamanda yakın bir dost ve güvenilir bir ortak olarak nitelendirdi. İkili ilişkilerin tarih boyunca herhangi bir çatışma yaşanmadan sürdüğüne dikkat çekerken, "Çin halkı, Kazak halkına hiçbir zaman zarar vermemiştir" dedi.

Kazakistan'ın Enerji Vizyonu

Tokayev, Çin’in Kazakistan’ın egemenliğine sürekli destek verdiğini vurgulayarak, "Çin, Kazakistan ile işbirliğinde hiç bir zaman siyasi koşulları öne sürmemiştir" ifadesini kullandı. Ayrıca, Kazakistan'ın en az 2 veya 3 nükleer enerji santrali inşa etme kararı aldığını ve bu projede Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi’ni bir stratejik ortak olarak gördüklerini belirtti.

Ortaklık ve Gelişim

Çin Devlet Başkanı Şi ise Kazakistan'ın başarılarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Son yıllarda ortak çabalarımız sayesinde Çin ile Kazakistan arasındaki kader ortaklığı sürekli olarak yeni içeriklerle zenginleştiriliyor" dedi. Ayrıca, önemli birçok projeyle iki halkın somut faydalar sağladıklarını vurguladı.

İmzalanan Belgelerin Kapsamı

Tokayev ve Şi görüşmesinin ardından iki ülke hükümetleri arasında toplam 24 belge imzalanmış olup, bu belgeler enerji, havacılık, dijitalleşme, gümrük düzenlemeleri, tarım, e-ticaret, turizm, tıp, medya, bilim ve bölgelerarası ilişkileri içermektedir.

Yatırımlar ve Ticari Anlaşmalar

Ayrıca, Astana’da düzenlenen Orta Asya-Çin Sanayi ve Yatırım İşbirliği 2. Forumu çerçevesinde Kazakistan hükümeti ile Çin şirketleri arasında toplam değeri 24 milyar doları aşan 58 ticari belgeye imza atıldı.

Kazakistan ve Çin arasında çeşitli alanlarda işbirliğini kapsayan 24 hükümetler arası belgeye imza atıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi kapsamında Astana'ya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da bir araya geldi. Tokayev ve Şi görüşmesinin ardından iki ülke hükümetleri arasında 24 belge imzalandı.

Kazakistan ve Çin arasında çeşitli alanlarda işbirliğini kapsayan 24 hükümetler arası belgeye imza atıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi kapsamında Astana'ya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da bir araya geldi. Tokayev ve Şi görüşmesinin ardından iki ülke hükümetleri arasında 24 belge imzalandı.