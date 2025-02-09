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Kazdağları'nda Kar Keyfi: Aileler Kayak Yapmaya Geldi

Kuzey Ege'de kış keyfi yaşamak isteyenler, Kazdağları'nın güzelliklerinde karda eğlencenin tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:37
Kazdağları'nda Kar Keyfi: Aileler Kayak Yapmaya Geldi

Kuzey Ege'de Kar Keyfi: Kazdağları'na Yoğun İlgi

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağan kar, kış turizmini canlandırıyor. Kar manzarası eşliğinde eğlencenin adresi, Kazdağları'nın Hanlar mevkisi oldu.

Aileler ve Çocuklar Kar Eğlencesinde Bir Araya Geldi

Aileleriyle birlikte Kazdağları'na çıkan çocuklar, karla oynamanın tadını çıkararak kardan adam yaptılar ve yamaçlardan kar topu yuvarladı. Bazı vatandaşlar, yaktıkları ateşin etrafında sıcak sohbetler edip nostaljik anlar yaşarken, bazıları da mangal keyfi yaptı. Plastik leğenler ve poşetlerle kayarak, karın eşsiz tadını çıkardılar.

Kar Üzerinde Yürüyüş ve Huzur Dolu Anlar

Yaklaşık 10 santimetre kalınlığındaki kar tabakasının üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, doğanın sunduğu bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi. Eğlencenin tadını çıkaran Mustafa Akıncı, “Güzel havanın keyfini çıkarıyoruz. Hafta sonu kaçamağı yaparak çocukları getirdik. Ailece eğleniyoruz.” şeklinde konuştu.

Özlem Akıncı ise, “Karın keyfini çıkarmaya geldik. Birlikte çok güzel bir gün geçiriyoruz.” ifadeleriyle ailecek geçirdikleri keyifli anları paylaştı.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağan karda eğlenmek isteyenler...

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağan karda eğlenmek isteyenler, Kazdağları'nı tercih etti.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağan karda eğlenmek isteyenler...

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağan karda eğlenmek isteyenler, Kazdağları'nı tercih etti.

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